V. Guimarães: Pepa ambicioso e com estratégia definida para o Dragão

Dissecada e ultrapassada a derrota em Moreira de Cónegos, que ditou a eliminação da Taça de Portugal, Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, projetou com confiança, na tarde deste sábado, a visita, no domingo (20.30 horas), a casa do F. C. Porto. "Quem tem medo de perder e de errar, perde. Há três resultados possíveis e nós estamos focados na vitória", assumiu.

"É um jogo de dificuldade extrema e temos de estar no nosso melhor. Só o melhor Vitória pode conquistar pontos. Temos de ser intensos, solidários e inteligentes em todos os momentos do jogo", adiantou o treinador dos vimaranenses, prosseguindo: "Estamos focados no que podemos fazer e no que temos de fazer para atingir o adversário. Temos de ter a capacidade de contrariar e anular os muitos pontos fortes do F. C. Porto".

"O F. C. Porto está mais forte em comparação com o ano passado. A primeira linha de pressão está diferente. Estão ainda mais competentes que no ano passado", acrescentou ainda Pepa.

Questionado sobre se a capacidade goleadora de Luis Díaz era motivo de preocupação, o treinador dos minhotos foi claro. "Temos de anular o Luis Díaz e os outros, como o F. C. Porto tem de preocupar-se com os nossos", concluiu.