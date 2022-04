V. Guimarães: Pepa chama Joseph e ganês volta a sorrir

Médio foi assolado por graves lesões e esteve muito tempo afastado.

Joseph superou um longo calvário de lesões e está de regresso à equipa principal do Vitória, após ter sido chamado, ontem, por Pepa. O ganês, de 27 anos, sofreu uma grave lesão na anca direita a 14 de agosto de 2019 contra os letões do Ventspils e esteve 10 meses ausente dos relvados, voltando apenas na reta final da Liga. Contudo, na época seguinte, voltou a ser afetado por uma lesão muscular e esteve uma época inteira sem competir. Regressou ao ativo na presente época e pela equipa B, na Liga 3, jogando pouco mais de 30 minutos diante do Torreense e Alverca, respetivamente. A resposta dada em campo e sem qualquer reverso na condição física foi compensada com o regresso à equipa principal.

Em Guimarães desde 2014, o momento do regresso foi muito acarinhado pelos colegas. O vínculo do médio ao clube é válido até junho de 2023.