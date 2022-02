V. Guimarães perde com B-SAD e atrasa-se pelo quinto lugar

JN/agências Hoje às 20:18 Facebook

Depois da vitória no dérbi com o Braga, os vitorianos foram surpreendidos pelo último classificado e podem ver fugir o Gil Vicente.

O lanterna-vermelha Belenenses SAD conquistou este domingo a terceira vitória da época, ao impor-se (1-0) na receção ao Vitória de Guimarães, que voltou a perder depois da vitória no dérbi com o Braga e pode ficar a sete pontos do quinto lugar, caso o Gil Vicente derrote o Vizela esta noite.

Perante o sexto classificado do campeonato, os azuis surpreenderam, com Safira, aos 50 minutos, a garantir os três pontos para a formação da casa.

No caso do Belenenses SAD, que permanece no último lugar, foi o regresso aos triunfos, após cinco jogos sem vencer, enquanto o Vitória de Guimarães somou a sexta derrota como visitante e continua com 30 pontos, perdendo terreno na luta pelos lugares europeus.