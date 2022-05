V. Guimarães prepara-se para anunciar novo diretor desportivo

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 12:29 Facebook

António Miguel Cardoso, presidente do clube vimaranense, explica ao JN que o nome do sucessor de Diogo Boa Alma está encontrado.

O sucessor de Diogo Boa Alma no cargo de diretor desportivo do Vitória de Guimarães será anunciado em breve. A garantia foi dada pelo presidente António Miguel Cardoso. "O novo diretor desportivo está encontrado e brevemente será anunciado", revelou, em declarações ao JN. Após mês e meio no cargo, os responsáveis minhotos explicaram, ontem, numa nota oficial, que o divórcio surgiu após "divergências ideológicas e de gestão".

António Miguel Cardoso garantiu ainda que o planeamento da nova época está em "curso" e que os objetivos para a presente temporada, após garantir o sexto lugar, permanecem intactos. "Vamos continuar a lutar pelo quinto lugar", lembrou.