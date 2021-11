V. Guimarães prepara-se para ganhar dinheiro com Pedro Henrique

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 12:35 Facebook

Defesa central brasileiro pode rumar a Singapura

O futuro de Pedro Henrique, que renovou contrato com o Vitória até 2023, antes de ser emprestado aos brasileiros do Atlético Goianiense, da Série A brasileira, poderá passar por Singapura.

A SAD liderada por Miguel Pinto Lisboa já tem conhecimento da proposta e revela abertura para a transferência em definitivo do jogador. No último verão, de acordo com o site "Transfermarkt", o passe do defesa brasileiro, de 28 anos, estava avaliado em 1,7 milhões de euros.

Descoberto no Goiás, em 2015, Pedro Henrique teve cinco excelentes temporadas na Cidade-Berço, perdendo espaço nas opções na época 2020/2021, tendo rumado por empréstimo para o Al- Wehda, da Arábia Saudita e, na presente temporada, para o Atlético Goianiense.

Recorde-se que o Atlético Goianiense não tem opção de compra pelo passe do jogador.