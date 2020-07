V. Guimarães prolonga contrato com avançado João Pedro

JN/Agências Hoje às 20:41 Facebook

O avançado João Pedro, de 23 anos, prolongou o contrato com o V. Guimarães, tendo assinado por duas temporadas e mais duas de opção, anunciou esta quarta-feira o clube no site oficial.

Recrutado no verão passado ao Trofense, do Campeonato de Portugal, o ponta de lança realizou 10 jogos pela equipa principal na época 2019/20, tendo marcado um golo para a Liga Europa, num dos jogos da terceira pré-eliminatória, frente aos letões do Ventspils (6-0), e dois para o campeonato, frente ao Santa Clara (1-0) e ao Rio Ave (derrota por 2-1).

O dianteiro competiu, na maior parte da época, pela equipa B vimaranense, tendo apontado 11 golos em 14 partidas da série A do Campeonato de Portugal.

Natural de Ponta Delgada, João Pedro cumpriu a formação em dois emblemas açorianos - União Micaelense e Santa Clara - e representou o Gil Vicente, entre 2014/15 e 2017/18, antes de se mudar para o Trofense.