V. Guimarães quer inverter a tendência no dérbi

Vitorianos jogam com o Moreirense e o registo na Taça de Portugal não é nada famoso.

Os vitorianos já têm o foco direcionado para o dérbi concelhio com o Moreirense, no domingo, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, com a certeza de que terão de quebrar as estatísticas nos duelos com o vizinho. Embora o saldo nos confrontos diretos seja favorável aos conquistadores, o V. Guimarães foi sempre eliminado na prova rainha pelo Moreirense, duas delas em casa, em 1998/99 e 1999/00. Na única visita à vila vimaranense, os vimaranenses perderam por 4-3, em 2000/01. O defesa Borevkovic e o avançado Estupiñan, ainda a recuperar de lesões musculares, estão em dúvida para o dérbi concelhio.