V. Guimarães: Rafa e Estupiñan nos planos para renovarem

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Lateral e avançado estão em final de contrato, mas a SAD discute a renovação dos jogadores.

O lateral esquerdo Rafa Soares e o ponta de lança Estupiñan fazem parte dos planos da SAD para as próximas temporadas. Os dois jogadores estão em final de contrato, mas os responsáveis minhotos já encetaram conversações para que ambos prolonguem a continuidade na Cidade-Berço.

O esquerdino, após passagem por empréstimo aos espanhóis do Eibar, tem sido um dos destaques no V. Guimarães. Perdeu o estatuto de totalista na Liga após a oitava jornada, devido a lesão, mas recuperou a confiança do treinador no jogo da Taça de Portugal. Apesar de o Vitória ter sido eliminado pelo Moreirense (3-2), fez um golo e assinou assistência. Um rendimento que lhe permitiu recuperar a titularidade nas duas últimas jornadas do campeonato.