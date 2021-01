V. Guimarães reativa entrega de bens essenciais a sócios necessitados

Susana Silva Hoje às 17:55 Facebook

O Vitória de Guimarães informou esta quarta-feira que vai reativar a entrega de "bens essenciais" nas casas dos sócios, depois de já a ter feito em 2020, no âmbito da pandemia de covid-19.

"Depois da iniciativa levada a cabo no ano passado, o Vitória Sport Clube volta a criar uma linha de apoio neste momento difícil para todos. Neste sentido, os associados que necessitem de ajuda, nomeadamente de bens essenciais ou artigos de farmácia, podem usufruir do serviço de entrega em casa", lê-se na nota publicada no site oficial.

O clube minhoto lançou uma campanha de entrega ao domicílio de bens essenciais e de fármacos em 31 de março de 2020, para apoiar sócios com mais de 70 anos, quando Portugal atravessava o primeiro confinamento geral devido ao novo coronavírus, e volta a repor a iniciativa no segundo confinamento, desta feita para sócios de qualquer idade, adiantou à Lusa fonte oficial do clube.

Os vimaranenses esclareceram que os "interessados" em receber o apoio devem contactar o clube através do número de telefone na rede fixa e prometeram que a campanha vai "cumprir todos os procedimentos de segurança recomendados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) na implementação deste serviço de apoio".