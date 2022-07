V. Guimarães reforça-se com extremo espanhol

JN/Agências Hoje às 21:41 Facebook

Antoñín Cortés chega por empréstimo e é a sétima contratação dos vitorianos para a temporada que se avizinha.

O extremo Antoñín Cortés vai representar o Vitória de Guimarães até ao final da época 2022/23, por empréstimo dos espanhóis do Granada. Através do site oficial, o clube vitoriano adianta que a cedência "sem custos", contempla uma opção de compra de 800 mil euros.

Internacional sub-21 espanhol, o atacante, de 22 anos, iniciou a carreira sénior na equipa B do Málaga, emblema da cidade natal, durante a época 2018/19, e subiu, na época seguinte, à formação principal, antes de rumar ao Granada para disputar oito jogos no principal campeonato do país.

Antoñín Cortés regressou ao segundo escalão de Espanha na temporada 2020/21, com um empréstimo ao Rayo Vallecano, emblema pelo qual marcou seis golos em 30 encontros oficiais, antes de voltar ao Málaga na temporada transata, para marcar três golos em 31 partidas oficiais.

O extremo é o sétimo reforço oficial do Vitória de Guimarães para a época 2022/23, depois do defesa central Mikel Villanueva (ex-Santa Clara), do lateral esquerdo Ryoya Ogawa, emprestado pelo FC Tóquio, do Japão, do médio Matheus Índio, (ex-Trofense), do extremo Jota Silva (ex-Casa Pia) e dos pontas de lança Anderson Silva (ex-Beijing Guoan, da China) e André Silva (ex-Arouca).