V. Guimarães renova com Dani Silva e fixa cláusula em 30 milhões de euros

O V. Guimarães anunciou, esta quinta-feira, a renovação do contrato de Dani Silva até 2027, fixando a cláusula de rescisão do médio em 30 milhões de euros.

O futebolista de 22 anos é formado no clube e já disputou 30 partidas esta época ao serviço dos vitorianos, sendo uma das figuras do conjunto orientado por Moreno Teixeira.

"Esta renovação foi fruto do meu trabalho e também se deve a quem apostou em mim, aos que acreditam nas minhas capacidades. Quero dar seguimento ao meu trabalho. Sinto muito o apoio dos dirigentes, do treinador e dos meus companheiros e, por isso, percebi que fazia todo o sentido continuar no clube", começou por dizer Dani Silva, aos meios do clube.

"Num clube como o Vitória tem de haver grande responsabilidade. Os adeptos são muito apaixonados pelo clube, são exigentes e isso só nos ajuda. Faz-nos trabalhar de forma aplicada. Somos vários miúdos, mas só na idade. Quem representa o Vitória tem de ter maturidade acima da média. Tem de saber lidar com a pressão e nós temos dado boa conta do recado. É um orgulho ter ao meu lado vários ex-companheiros da formação a sustentar o projeto da direção do clube", disse o médio.