V. Guimarães: Ryoya Ogawa chega a custo zero para a defesa

O lateral esquerdo Ryoya Ogawa, de 25 anos, é reforço do Vitória de Guimarães para a temporada 2022/2023.

O internacional japonês chega a custo zero, proveniente do FC Tokyo, mas o Vitória fica com opção de compra no valor de um milhão de euros.

Com a saída de Rafa Soares e Sílvio, que não renovaram contrato, Ryoya Ogawa chega para concorrer com Hélder Sá pela posição. O médio Matheus Índio, ex Trofense, e Anderson Silva, ex Beijing Guoan, foram os primeiros reforços assegurados pelos minhotos para o novo ano desportivo, cujo regresso à pré-temporada está programado para 20 de junho.