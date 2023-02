V. Guimarães só fica atrás do Benfica na segunda volta da Liga

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 19:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Vimaranenses estão no segundo lugar da tabela classificativa da segunda volta. Somam 13 pontos e apenas sofreram dois golos. No dérbi com o Braga somaram uma vitória importante, por 2-1.

O V. Guimarães permanece invicto na segunda volta da Liga e já é a segunda equipa com melhor registo pontual desde a 18.ª jornada do campeonato. Com quatro vitórias, a última diante o rival Sp. Braga, e um empate, os conquistadores já somaram 13 pontos, num registo apenas ultrapassado pelo Benfica, que fez o pleno nas primeiras cinco jornadas da segunda volta.

Os números vão ao encontro dos objetivos traçados por Moreno Teixeira, logo após a 17ª jornada. O treinador determinou melhorar a pontuação da primeira volta (24 pontos) e caminha a passos largos para garantir essa meta, dado que já somou mais de metade dos pontos em apenas cinco jogos. Além disso, faltam 12 jornadas para terminar o campeonato.