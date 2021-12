V. Guimarães só vende por propostas muito tentadoras

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:02 Facebook

Vitorianos pretendem fazer encaixe no mercado de inverno. Edwards pretendido.

A SAD necessita e vai vender ativos na reabertura do mercado de transferências e, embora não existam negócios concretos para finalizar nesta altura, há uma certeza: os vitorianos não vão vender ao desbarato, como deixou a entender recentemente o presidente Miguel Pinto Lisboa, quando foi questionado sobre um eventual assédio a Edwards.

Além do extremo inglês, cujo contrato é válido até 2024 e blindado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões, há outros jovens que têm despontado na Cidade-Berço. São os casos de André Almeida e Tomás Handel, vinculados até 2023 e 2026, respetivamente, e com cláusulas de rescisão de 50 milhões.

O central ganês Mumin, após um jogo de castigo, regressa às opções. O extremo Rúben Lameiras recuperou de lesão e entra nas contas.