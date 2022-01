V. Guimarães: sorriso de Neno eternizado no D. Afonso Henriques

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 22:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Discursos emotivos na homenagem ao antigo guarda-redes, falecido a 10 de junho de 2021, durante a cerimónia de inauguração de mural no estádio, esta quinta-feira, dia em que o futebolista faria 60 anos.

Muitas palmas, bastante emoção e largos sorrisos, imagem de marca de Neno, marcaram a inauguração do mural com que o Vitória e a Comissão do Centenário decidiram homenagear o antigo guarda-redes no D. Afonso Henriques. A apresentação da obra do artista visual Guel Do It, que contempla uma imagem em graffiti de Neno, juntou centenas de vitorianos e vimaranenses, bem como várias personalidades do desporto nacional.

"Esta obra captura o Neno na sua essência. É uma imagem fiel, feliz na expressão que transmite, e eficaz na mensagem que representa. Esta obra prolonga o Neno na sua casa desportiva", disse o presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa.