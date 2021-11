V. Guimarães tem dois lesionados

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:04 Facebook

Borevkovic e Estupinãn estão entregues ao departamento médico e permanecem em dúvida para o jogo com o Moreirense, da Taça de Portugal

O central croata Toni Borevkovic, com uma lesão muscular na coxa esquerda, e o avançado colombiano Oscar Estupinãn, com uma lesão muscular no gémeo direito, estão entregues ao departamento médico do Vitória de Guimarães.

Ambos fazem tratamento, mas o tempo de paragem ainda é desconhecido, sendo uma incógnita se poderão ser utilizados por Pepa na quarta eliminatória da Taça de Portugal, cujo sorteio ditou uma viagem, a 21 de novembro, até à vila de Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense.

Borevkovic, recorde-se, foi substituído por André Amaro nos minutos que antecederam o dérbi concelhio com o Moreirense, cujo resultado sorriu aos conquistadores (2-1).

Sacko, ao serviço do Mali, Celton Biai, André Almeida e Tomás Handel, nos sub-21 de Portugal, também estarão ausentes dos trabalhos da equipa principal.