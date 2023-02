V. Guimarães em vias de vender parte da SAD ao dono do Aston Villa

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 22:13 Facebook

Minhotos têm um princípio de acordo com o dono do Aston Villa e podem encaixar 5,5 milhões de euros.

O fundo V Sports, liderado por Nassef Sawiris, detentor do Aston Villa FC, já chegou a um princípio de acordo com António Miguel Cardoso para a compra de 46% das ações da SAD do V. Guimarães.

O Conselho de Administração passará a ser composto por três administradores da Vitória Sport Clube, Futebol SAD e dois afetos ao fundo V Sports.

Em resultado do pré-acordo estabelecido, o futuro parceiro da SAD suportará o investimento de dois milhões de euros em infraestruturas, a aplicar em dois anos, tornando ainda possível uma linha de crédito até 20 milhões de euros, com taxa de juro sob condições preferenciais.

A SAD do V. Guimarães realiza um encaixe imediato de 5,5 milhões de euros e irá manter-se como acionista maioritário da SAD, mas a operação está pendente de aprovação dos associados em assembleia geral.