A equipa treinou no Estádio D. Afonso Henriques, onde cerca de quatro mil adeptos estiveram nas bancadas.

O lateral Sacko está em dúvida para o jogo com o Benfica, que se disputa no sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. O lateral direito do Vitória tem uma dor numa coxa e a sua utilização no fim de semana é um enorme ponto de interrogação. No treino desta tarde, aberto aos sócios do clube minhoto, estiveram quatro mil adeptos nas bancadas do estádio.