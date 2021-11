V. Guimarães tem trio em risco para o Dragão

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:39 Facebook

Rafa Soares, Alfa Semedo e André Almeida voltam ao onze

Hélder Sá e Tomás Handel, habituais apostas de Pepa na Liga, e o jovem Gui, titular no meio-campo na recente visita ao Moreirense, que ditou a eliminação dos vitorianos da Taça de Portugal, poderão ter o jogo no Estádio do Dragão em risco. Com Rafa Soares em pleno e em evidência em Moreira de Cónegos, o jovem Hélder Sá deverá ceder o lado esquerdo da defesa. Rafa Soares, até ser afetado por uma lesão, era o único totalista dos minhotos no campeonato.

No setor intermédio, apesar das boas exibições de Tomás Handel, a aposta deverá recair na experiência de Alfa Semedo, mais habituado aos grandes palcos e com uma estatura física que poderá ser importante nos duelos no jogo aéreo. Cumprido o período de isolamento profilático, após exposição com Paulo Bernardo nos sub-21 de Portugal, que testou positivo a covid-19, André Almeida é a opção natural para render o jovem Gui, de 19 anos, no meio-campo. Borevkovic, Estupiñan, André André e Herculano permanecem lesionados.

O clube, através do Vitória Solidário, associa-se uma vez mais aos "White Angels" na angariação de bens de primeira necessidade. Em troca, será oferecido um bilhete para o jogo com o Tondela, a contar para o campeonato.