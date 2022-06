V. Guimarães transfere Gui para o Almería

Médio transfere-se para o futebol espanhol. Valor do negócio é confidencial.

O V. Guimarães oficializou, nesta manhã de quinta-feira, a transferência de Gui para os espanhóis do Almería, uma das equipas que subiu ao principal escalão. O jovem internacional sub-20 português assinou por seis épocas, mas o valor da transferência não foi divulgado. "Devido a uma cláusula de confidencialidade, o valor da operação será divulgado aquando do encerramento do mercado de transferências", anunciou o clube minhoto, através de uma nota oficial.

Natural de Santa Marta de Penaguião, Gui representou os conquistadores durante dez épocas. Na época passada estreou-se na equipa principal do Vitória, tendo realizado cinco jogos na Liga.