V: Guimarães B vai à fase de subida após última jornada da Série A de loucos

De uma autêntica montanha-russa de emoções saíram a sorrir Braga B, que confirmou o terceiro lugar, e, sobretudo, o V. Guimarães B, que ficou com a quarta e última vaga de acesso à fase de subida.

Os vimaranenses fizeram a sua parte, ao vencer o Pevidém (2-1), e beneficiaram da derrota da Sanjoanense frente ao Canelas 2010 e, não menos importante, do louco empate do Lourosa em Oliveirense.

Vamos por partes. A Sanjoanense, que entrava para a última ronda no quarto lugar da Série A, sucumbiu perante o Canelas 2010 (1-0), num jogo decidido com um golaço de João Magno e em que os gaienses jogaram toda a segunda parte em inferioridade numérica, por expulsão de Vítor Bastos.

Com estes resultados, V. Guimarães B e Canelas 2010 terminavam a primeira fase em igualdade pontual (36 pontos) e nesse cenário a vantagem no confronto direto era dos vitorianos. Só que ainda havia mais uma equipa que podia chegar aos 36 pontos, o Lourosa, e caso isso acontecesse seria o Canelas 2010 a avançar para a fase de subida, uma vez que detinha vantagem no minicampeonato entre as três equipas.

Os lusitanistas estiveram a vencer por dois golos de diferença num par de ocasiões, mas a Oliveirense conseguiu sempre recuperar, fechando o jogo com um louco 4-4. Com esse desfecho, foi o V. Guimarães B a festejar a ida à fase de promoção da Liga 3.

Nos restantes jogos da 22.ª jornada, o Felgueiras perdeu em Montalegre (3-2) mas segurou a primeira posição, em virtude do empate da Oliveirense. Braga B e São João de Ver empataram a uma bola, enquanto o Anadia derrotou o Fafe por 2-0.

Felgueiras, Oliveirense, Braga B e V. Guimarães vão lutar pela subida na segunda metade do campeonato. Quanto à fase de manutenção da Série A, ficará dividia entre duas séries, compostas da seguinte forma:

Série 3: Canelas 2010 (8 pontos), Lourosa (6 pontos), Anadia (4 pontos) e Fafe (2 pontos)

Série 4: Sanjoanense (7 pontos), São João de Ver (5 pontos), Montalegre (3 pontos) e Pevidém (1 ponto)