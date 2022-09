V. Guimarães vai disputar particulares com equipas do distrito de Braga

JN/Agências Ontem às 22:27 Facebook

A iniciativa, intitulada "Conquistadores on tour" visam também fomentar "a proximidade entre o clube, a região e os seus adeptos". Primeiro jogo é quarta-feira, com o Joane.

O Vitória de Guimarães vai promover um ciclo de jogos particulares com equipas de escalões inferiores do distrito de Braga, estando o primeiro agendado já para quarta-feira (20 horas), com o Joane.

Em comunicado, os vitorianos realçam que o ciclo, intitulado "Conquistadores on tour", visa levar a equipa principal aos "estádios do distrito [de Braga] para a disputa de uma partida com equipas que competem em campeonatos de escalões inferiores", principalmente "nas redondezas de Guimarães e nos concelhos limítrofes".

Também criada para fomentar "a proximidade entre o clube, a região e os seus adeptos", a iniciativa contempla ainda "visitas regulares" de atletas do Vitória de Guimarães a escolas e a instituições de solidariedade social, a começar pela Escola Básica de Joane, na manhã de quarta-feira.