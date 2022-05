V. Guimarães vende Lyle Foster ao Westerlo

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 14:44 Facebook

Negócio realizado por um milhão de euros e 15% da mais-valia de uma futura venda. Pelos vimaranenses, o internacional sul-africano participou em 11 jogos.

O V. Guimarães anunciou, esta terça-feira, a venda do avançado sul-africano Lyle Foster aos belgas do Westerlo por um milhão de euros, num contrato que prevê ainda 15% da mais-valia de uma futura venda.



O jovem avançado, de 21 anos, internacional pela seleção principal da África do Sul, não teve uma passagem feliz pela Cidade-Berço.

Na temporada passada, realizou apenas 11 jogos entre as equipas A e B vitorianas, acabando por ser emprestado ao Westerlo.