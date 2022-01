V. Guimarães volta às vitórias e cola-se ao quinto lugar

JN Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Vitorianos deram a volta ao resultado na segunda parte e bateram o Estoril com golos de Rochinha e Estupinan, que bisou.

Depois de duas derrotas e dois empates nas últimas quatro jornadas, o V. Guimarães voltou a sorrir no campeonato, graças a um triunfo, este domingo, sobre o Estoril (3-1).

Os canarinhos adiantaram-se no marcador, aos 29 minutos, por André Franco, mas consentiram a reviravolta na segunda parte. Rochinha, aos 61, empatou, antes do colombiano Óscar Estupiñán bisar, aos 69 e 90+3, e acabar com uma série de maus resultados da equipa de Pepa.

Com este resultado, o V. Guimarães passa a somar 27 pontos, tantos como o quinto classificado, Gil Vicente, que defronta o Portimonense a partir das 18 horas. Já o Estoril, que somou a terceira derrota seguida e só venceu um dos últimos nove jogos, mantém os 25 pontos.