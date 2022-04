V. Setúbal ainda sonha com a subida, U. Santarém baixa ao Campeonato de Portugal

JN Hoje às 22:02 Facebook

Vitória sadina em Fão deixa Braga B e sadinos na luta pelo segundo lugar da Série 2 da fase de promoção. No polo oposto, o Fafe garantiu a manutenção, enquanto a U. Santarém foi despromovida ao Campeonato de Portugal.

Num jogo em que só a vitória interessava a Braga B e V. Setúbal, o arranque foi entretido, com Álvaro Djaló a adiantar os arsenalistas e Rodrigo Pereira a empatar para os sadinos, nos primeiros 20 minutos.

A segunda parte teve sinal mais do V. Setúbal, que perdeu uma mão cheia de boas oportunidades, as mais flagrantes através de Frédéric Mendy. A reviravolta seria consumada em cima do minuto 90, por Zequinha, com um remate colocado.

A 5.ª jornada da Série 2 da fase de subida à Liga 2 fica concluída na próxima segunda-feira, para quando está marcado o duelo entre U. Leiria e Oliveirense (20:00). Em caso de vitória, a equipa de Oliveira de Azeméis pode carimbar logo aí o regresso ao segundo escalão do futebol nacional.

Quanto a Braga B e V. Setúbal resta-lhes lutar pelo segundo lugar, que vale o acesso ao play-off de promoção.

Na fase de manutenção, a U. Santarém viu confirmada a despromoção ao Campeonato de Portugal, na próxima temporada.

Os ribatejanos evitaram, no tempo de compensação, a derrota frente ao Cova da Piedade (1-1), mas com o triunfo do Caldas na casa do Amora (1-0) as contas da Série 5 ficam fechadas, a uma jornada do fim.

Bem mais animada está a Série 3. Entre o primeiro e o último classificado há apenas três pontos de diferença, mas o Fafe, que venceu, hoje, o Canelas 2010 (2-0), já festejou a permanência na Liga 3.

Tudo porque, na última jornada, Canelas 2010 e Lourosa, que seguem a um e dois pontos de distância dos fafenses, respetivamente, defrontam-se. Isso impede que os dois clubes possam ultrapassar, simultaneamente, o Fafe na tabela, deixando a equipa de Emanuel Simões, desde já, livre da despromoção.

No restante jogo do grupo, a vitória do Anadia em Lourosa (1-0) relançou os bairradinos, que se mantêm no último lugar, mas ficam a depender apenas de si para evitarem a queda ao Campeonato de Portugal. Na última ronda, os "trevos" recebem o Fafe.