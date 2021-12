V. Setúbal e U. Santarém vencem pelo mesmo resultado na Liga 3

JN Hoje às 20:50 Facebook

No acerto do calendário da série B do terceiro escalão do futebol nacional, os sadinos deram a volta ao Caldas e os escalabitanos venceram pela segunda vez consecutiva no campeonato.

Com uma ponta final de jogo inspirada, o V. Setúbal derrotou o Caldas (2-1), num encontro relativo à 7.ª jornada da série B, e saltou para a zona de acesso à fase de subida da Liga 3, mesmo tendo ainda um jogo por disputar.

Leandro Borges adiantou o Caldas a meio da primeira parte e Luís Paulo segurou essa vantagem até aos últimos minutos, quando Mendy e o jovem Rodrigo Pereira operaram a reviravolta.

Em Alcochete, num jogo referente à 11.ª jornada da série B, a U. Santarém somou a segunda vitória seguida no campeonato. Leo Chão, de penálti, adiantou os visitantes, que viram Rafael Fernandes igualar no reatamento.

Pouco depois, Vando Félix rematou à barra da baliza à guarda de Wilson. Na resposta, Yago Cariello aproveitou uma defesa incompleta de Calai para recolocar os escalabitanos na frente. Com os leões reduzidos a dez elementos, por expulsão de Chico Lamba, os forasteiros souberam guardar a vantagem e até a podiam ter ampliado, quando Bruno Mendonça, perto do minuto 90, atirou à barra.