V. Setúbal goleia em Tondela

Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Setúbal garantiu neste domingo um excelente triunfo (3-0), frente ao Tondela, no Estádio João Cardoso. Com a soma dos três pontos, subiu ao oitavo lugar da classificação.

Na primeira parte, os sadinos chegaram à vantagem aos 14 minutos, por Carlinhos, após ser servido por Guedes. Pouco depois, aos 31, Zequinha aumentou a diferença no marcador, com um remate de pé direito que entrou junto ao poste.

No segundo período, Guedes fez o terceiro, aproveitando o desnorte na defesa do adversário. Foi apenas a segunda vez, neste campeonato, que o V. Setúbal marcou mais do que um golo numa partida. Já o Tondela somou o quinto jogo sem vencer.