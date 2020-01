V. Setúbal pede adiamento de jogo com o Sporting por causa de surto gripal

Hoje às 12:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O surto gripal que atinge grande parte do plantel do V. Setúbal desde a semana passada agravou-se ainda mais esta quinta-feira e o clube sadino já solicitou junto da Liga de Clubes e do Sporting o adiamento do encontro da 16.ª jornada da Liga, agendado para sábado.

Cerca de 80% do plantel sadino foi afetado por um "vírus gripal", revelou fonte do clube, o que levou ao cancelamento dos treinos pelo segundo dia consecutivo. Os jogadores começaram a apresentar sintomas como "vómitos, febres e diarreias" na semana passada, tendo o vírus alastrado a quase todo o plantel esta semana.

E se ontem o panorama já era mau, esta quinta-feira agravou-se ainda mais, com mais quatro jogadores a juntarem-se à lista de baixas. Para tentar controlar a propagação da gripe, o balneário e várias áreas comuns foram alvo de medidas de esterilização.

Com apenas três ou quatro jogadores sem sintomas gripais, o clube já avançou com o pedido oficial de adiamento da partida com o Sporting, a contar para a 16.ª jornada, agendado para este sábado (20.30 horas), em Setúbal, tendo recebido parecer favorável da Liga de Clubes. Por seu lado, os leões mostraram-se, para já, renitentes em aceitar o pedido, por questões de calendário, devendo dar uma resposta definitiva nas próximas horas.