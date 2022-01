V. Setúbal soma terceiro triunfo consecutivo na Liga 3

Triunfo por 3-1 diante da U. Santarém, em jogo referente à 5.ª jornada, deixa sadinos, que ainda têm um jogo em atraso, igualados com o Torreense na segunda posição.

Com um arranque de jogo demolidor, o V. Setúbal chegou rapidamente a uma vantagem de dois golos, com José Varela e Zequinha a marcarem ainda dentro dos primeiros 10 minutos.

A U. Santarém não baixou os braços e colecionou três ocasiões flagrantes, antes de Yago, com um bom trabalho individual, reduzir a desvantagem forasteira para a margem mínima, em cima do intervalo.

Na segunda parte, os ribatejanos ficaram perto do empate numa cabeçada de Yago parada de forma vistosa por João Valido. Na resposta, os sadinos chegaram ao 3-1, novamente por José Varela, na sequência de um contra-ataque bem desenhado.

A 16.ª jornada da Liga 3 arranca amanhã com duas partidas da Série B. O Oliveira do Hospital recebe o Alverca (14h30), enquanto o Real defronta, no seu estádio, o Torreense (19h30).