Vágner Love tem novo clube aos 38 anos

Após interesse do Paysandu, Vagner Love é anunciado no Sport, da Série B. "O amor está na ilha", apontou o clube, na apresentação do reforço.

Já era uma hipótese antecipada e agora ganha carimbo oficial. O futebolista brasileiro Vágner Love é o novo reforço do Sport Recife. Livre no mercado desde sua passagem pelo Midtjylland (Dinamarca), pelo qual alinhou até abril, onde fez apenas nove jogos e um golo na época passada, o avançado de 38 anos está de volta ao Brasil, cerca de dois anos e meio depois.

Numa carreira plena de longevidade, o Diário do Noroeste revela que após de ter sido associado ao Paysandu, que também tentava assegurar os serviços do veterano, o Sport apanhou todos de surpresa ao finalizar a contratação.

Vagner Love chega para ser o grande nome do Sport na Serie B. Espera-se que o atleta já esteja disponível para os próximos jogos do clube. No meio da tabela, o Sport comunicou que "acertou um vínculo até ao fim desta temporada".

Com passagens por Palmeiras, Flamengo e Corinthians, no Brasil, CSKA Moscovo (Rússia), Shandong Luneng (China), Mónaco (França), Alanyaspor e Besiktas (Turquia), Kairat (Cazaquistão) e Midtjylland (Dinamarca), este será o 11.º clube do internacional brasileiro.

Entre quase 20 títulos em provas nacionais, entre Brasil, Dinamarca, Rússia e Cazaquistão, Love também conta com uma Taça UEFA no seu currículo. O vencedor de duas Copas América pelo Brasil, em 2004 e 2007, foi um dos protagonistas na vitória do CSKA de Moscovo na Taça UEFA de 2005, no Estádio José Alvalade, com uma vitória sobre o Sporting (3-1).

"O amor está na ilha", apontou o Sport, no vídeo de apresentação de Love, no meio de um coração.