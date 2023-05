Vai mesmo ser até ao fim: as contas para decidir o campeão nacional

O Benfica precisava de um triunfo para se sagrar campeão nacional mas não foi além de um empate (2-2) em Alvalade, este domingo. Campeão vai ser decidido apenas na última jornada e os candidatos estão separados apenas por dois pontos.

Vai ser mesmo até ao último segundo. Benfica e F. C. Porto estão separados por dois pontos e o campeão nacional vai ser definido apenas na última jornada. Depois do empate (2-2), diante do Sporting, o clube encarnado segue para o jogo com o Santa Clara, na Luz, com 84 pontos, enquanto que o F. C. Porto, que venceu em Famalicão e vai medir forças com o Vitória de Guimarães na 34.ª jornada, no Dragão, soma 82 pontos.

Assim, a equipa de Roger Schmidt pode sagrar-se campeã nacional com um triunfo diante da equipa dos Açores ou até com um empate. Mas, em caso de igualdade diante do Santa Clara e uma vitória dos azuis e brancos, o primeiro lugar é definido pela diferença de golos, já que o confronto direto ficou anulado com os resultados dos dois duelos entre ambos (as águias venceram na Invicta, os dragões triunfaram na capital).

O Benfica tem +59 nessa diferença de golos, contra os +48 do F. C. Porto, que, para se colocar em vantagem nesse critério, teria de bater a formação vimaranense por 11 golos de diferença. Para a equipa de Sérgio Conceição voltar a conquistar o título de forma mais "fácil" e sem grandes contas, tem de vencer os minhotos e esperar que o Benfica perca na Luz.

No último lugar do pódio, está o Braga. Os guerreiros do Minho asseguraram o terceiro lugar graças ao empate do Sporting diante do Benfica, assegurando a presença na terceira pré-eliminatória da Champions.