Valadares Gaia: há dez anos a provar que o futebol também é delas

Pelo Mundo fora a ideia de que o futebol "não é para meninas" tem vindo a ser desmitificada, com o desporto a ganhar cada vez mais espaço na agenda dos espectadores. De Gaia surge um dos clubes pioneiros do futebol feminino em Portugal, com dez anos de existência e muita história para contar. O Valadares é o emblema com mais atletas inscritas na Federação Portuguesa de Futebol, com 134, e o segredo passa pelos valores incutidos e empatia com as futebolistas.

O clube foi fundado em 2011 e um ano depois o presidente José Manuel Soares abriu portas ao futebol feminino. O começo de algo que não era usual em Portugal causou alguma confusão: não havia escalões e adolescentes treinavam com atletas já seniores, até que o Valadares, aos poucos, se foi consolidando.

Muitas jovens raparigas começaram a abordar o clube para jogarem futebol e a grande procura obrigou uma grande oferta. O Valadares criou mais escalões de formação e promoveu ações dinamizadoras junto das crianças para captar mais atletas para a casa. "Fomos às escolas de Valadares fazer atividades, entregámos panfletos, fizemos dias abertos, tudo para que mais meninas viessem jogar futebol. E fomos crescendo", conta Sara Pereira, coordenadora do futebol feminino do emblema de Gaia.