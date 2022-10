João Filipe Brandão Hoje às 20:16 Facebook

Avançado do Valadares decidiu a passagem com o Chaves (3-2) e quer continuar a surpreender na Taça de Portugal.

É, há duas épocas, uma das figuras incontornáveis do Valadares Gaia e, no passado fim de semana, voltou a ser importante com um golo que alimenta a esperança dos canários virem a conseguir consumar mais surpresas na Taça.