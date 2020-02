Valdano: "O próximo Messi será mais parecido com Cristiano Ronaldo"

Hoje às 20:41 Facebook

Como será o próximo grande craque? Jorge Valdano, campeão mundial de 1986 pela Argentina, verifica a extinção do futebol de rua e que o sucessor de Messi nascerá numa academia e terá mais semelhanças a Ronaldo.

Em entrevista ao jornal argentino "El Tiempo", Valdano projeta o próximo craque do futebol mundial: "As ruas desapareceram da formação de jogadores de futebol. Na América do Sul, ainda há zonas de pobreza onde o futebol continua a reinar. O próximo Messi será mais parecido com Cristiano Ronaldo do que com Messi, será fisicamente mais sobre-humano, mais competitivo, igualmente heroico, mas feito de outra massa".

Ou como o antigo avançado da seleção argentina, contemporâneo do astro Diego Maradona, elogia e verifica em Messi "um milagre" da formação.

"Ele decidiu três dos quatro últimos resultados com uma influência devastadora. Tornou-se mais madura e mais consciente do seu poder. Só há um Messi. É difícil saber o que virá depois dele. Se considerarmos que um génio nasce a cada 15 ou 20 anos, o próximo terá uma formação mais académica. Messi é um milagre da formação: deve todas as qualidades à rua e à academia", afirma Valdano.