Valência abandona jogo por racismo contra um jogador

Duelo com o Cádiz, da liga espanhola, foi interrompido à passagem da meia-hora, na sequência de alegados insultos racistas de Juan Cala a Diakhaby.

O Cádiz-Valência, deste domingo, foi interrompido aos 32 minutos por supostos insultos racistas a Diakhaby, colega de equipa dos portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes no clube valenciano.

Diakhaby acusou Juan Cala, jogador do Cádiz, de lhe ter dirigido palavras com teor racista e na sequência do incidente toda a equipa do Valência recolheu ao balneário.

Depois de uma bola dividida, é possível ver Cala a dizer qualquer coisa a Diakhaby que, de imediato, reagiu, desinteressando-se do jogo.

O encontro acabou por ser retomado uns minutos mais tarde, sem Diakhaby, que foi substituído e ficou em lágrimas no túnel de acesso ao relvado, mas com Cala, o suposto agressor.