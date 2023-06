Valência contraria Rodrygo e diz condenar qualquer tipo de racismo

Rui Almeida Santos Hoje às 12:01 Facebook

O Valência classificou como "falsas" as declarações de Rodrygo, jogador do Real Madrid, que disse ter ouvido "o estádio inteiro a gritar 'macaco'" na direção de Vinícius Júnior, no recente duelo entre as duas equipas.

Rodrygo, jogador do Real Madrid, garantiu ter visto "o estádio inteiro a gritar 'macaco'" na direção do companheiro Vinícius Júnior, na visita dos "merengues" ao reduto do Valência, em jogo referente à 35.ª jornada da Liga espanhola.

"Eu sou negro, também acontece comigo. Às vezes não o sinto, como o Vini sentiu. Quando o vi a reclamar, pensei que era sobre outra coisa. Mas quando percebi o que realmente aconteceu, fiquei muito triste. Foi um dia muito complicado", recordou o brasileiro antes de um jogo amigável entre o Brasil e a Guiné, que se disputará no sábado, em Barcelona.

Em comunicado, o Valência "lamenta e nega categoricamente as falsas declarações feitas pelo jogador Rodrygo Goes, nas quais afirma que todo o nosso estádio e adeptos proferiram cânticos racistas", acrescentando: "Tais manifestações são mentiras que contribuem para estigmatizar uma base de adeptos exemplar como a do Valência de uma forma totalmente injusta".

O clube reforça que "condena qualquer tipo de racismo ou violência", algo que ficou evidente, no seu entender, ao "expulsar para sempre os três adeptos envolvidos neste infeliz incidente".

"Não há dúvida sobre a nossa luta e compromisso para erradicar este flagelo social. Mais uma vez pedimos o maior respeito pelos nossos adeptos e que não sejam atacados com falsas informações", pede o Valência.