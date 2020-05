Valência transforma estádio em banco alimentar

JN/Agências Hoje às 16:22 Facebook

Clube espanhol envolvido em iniciativa para ajudar as famílias mais necessitadas, que terão acesso a bens de primeira necessidade.

O Estádio Mestalla, onde joga o Valência, transformou-se em terreno solidário, com duas instituições a usá-lo como banco alimentar para apoiar famílias necessitadas.

Neste primeiro dia, esta terça-feira, foram centenas as famílias que, apresentando-se de modo escalonado, para respeitar a distância social a que obriga a pandemia da covid-19, beneficiaram de alimentos não perecíveis e comida já confecionada.

"Estou muito orgulhoso. A família valenciana ajuda as pessoas que precisam de comer", declarou o presidente do clube, Anil Murthy.

A iniciativa, inserida no compromisso social do clube valenciano, conta com o apoio da ONG Banco de Acción Solidaria e da fundação "laCaixa".

"O problema multiplicou-se durante esta pandemia, por isso é muito importante que nestas ações solidárias estejamos todos juntos para ajudar os necessitados. O Mestalla é o templo para muita gente e estamos muito orgulhosos por fazer parte desta ação solidária tão importante", completou o dirigente