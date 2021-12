Valência tropeça na receção ao Espanhol

Hoje às 17:27 Facebook

A equipa de Gonçalo Guedes e Thierry Correia voltou às derrotas, dez jogos depois, na receção ao Espanhol (1-2). Este resultado deixa os valencianos no oitavo lugar da La Liga.

O jogo começou equilibrado, com poucas ocasiões claras de golo, de parte a parte, apesar de uma pequena superioridade do Espanhol. Contudo o encontro seguiu empatado para o intervalo.

O que o primeiro tempo teve a menos, a segunda parte teve a mais: emoção. O Valência chegou à vantagem, através de Alderete, aos 51 minutos, e a equipa de Guedes parecia ter encontrado a tranquilidade na partida.

Nada podia estar mais errado porque, a partir dos 75 minutos, o jogo ficou de loucos. Aos 78 minutos Iranzo entrou e levou amarelo no mesmo minuto, pela demora no lançamento, e no minuto a seguir Hugo Duro envolveu-se com um adversário e recebeu o mesmo destino.

Seis minutos depois cometeu falta para penálti, com a consequente expulsão, e Raúl de Tomás (ex-Benfica), converteu com alguma sorte à mistura.

O Espanhol assumiu as rédeas do jogo e passou a assumir o controlo da posse de bola. Já nos minutos finais Javi Puado apareceu na área para selar o resultado final e carimbar a vitória para a equipa visitante, que lhes permite ascender à nona posição da tabela.