Valentes transmontanos continuam pesadelo da águia

Escorregão de Otamendi originou o golo da vitória dos flavienses. Encarnados somam a terceira derrota consecutiva e veem o F. C. Porto reduzir a distância para quatro pontos

O regresso a Chaves, cinco anos depois, não podia ter corrido pior ao Benfica. As águias voltaram a ser uma sombra daquilo que já foram esta época, perderam com um golo nos descontos e somaram a terceira derrota consecutiva. Para piorar o cenário, em duas jornadas os encarnados passaram de dez pontos de vantagem sobre o F. C. Porto para quatro, e ainda vão defrontar o Braga e o Sporting, em jogos importantes para o título. No final da partida, muitos adeptos contestaram a equipa, com assobios e críticas, sobretudo à semana de folga dada ao plantel aquando da paragem para as seleções.

Neres regressou ao onze após uma semana atribulada, mas o ataque esteve adormecido e Rafa não ajudou. O avançado somou mais uma exibição pobre, com poucas acelerações e desequilíbrios. Sem Florentino, Schmidt apostou em Aursnes ao lado de Chiquinho, mas o norueguês não rendeu o mesmo do que quando joga na ala e faltou mais criatividade. Com a ausência do português, o Benfica não conseguiu recuperar bolas quando estava balanceado para o ataque, o que dificultou a criação de oportunidades. A melhor surgiu à meia hora, com um remate de António Silva por cima.