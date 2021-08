Valentino Lázaro no Benfica até final da época por empréstimo do Inter Milão

JN/Agências Hoje às 15:17 Facebook

O futebolista austríaco Valentino Lázaro vai representar o Benfica até final da temporada por empréstimo do Inter Milão, anunciou esta terça-feira o clube lisboeta, numa nota publicada no seu site oficial.

"O Benfica informa que chegou a acordo com o Inter Milão para a transferência, a título de empréstimo, do jogador Valentino, que assinou um contrato com o nosso clube válido até junho de 2022. A apresentação será feita na quarta-feira, dia 1 de setembro", lê-se na publicação dos encarnados.

Valentino Lázaro, de 25 anos, representou a Áustria na fase final do Euro2020 e atua normalmente como lateral direito ou ala direito.

Nascido em Graz, o futebolista tem também nacionalidade angolana e começou a dar nas vistas no Salzburgo, tendo depois, em 2017/18, rumado ao futebol germânico para representar o Hertha Berlim.

Após duas temporadas na Bundesliga, Lázaro foi contratado pelo Inter Milão, mas nunca se conseguiu impor na equipa italiana, acabando por ser emprestado ao Newcastle na segunda metade da época.

Em 2020/21, o internacional austríaco (32 internacionalizações) voltou a ser cedido pelo Inter, regressando à Bundesliga para representar o Borussia Monchenglabach, tendo efetuado 28 jogos e marcado dois golos.

No Benfica, Lázaro vai lutar com Gilberto, André Almeida e Diogo Gonçalves por um lugar na ala direita dos 'encarnados'.