Valentino Lazaro sai do Benfica no final da temporada

Lateral cumpre empréstimo e regressa à esfera de Inter. Radonjic também volta para Marselha

Valentino Lazaro, lateral austríaco cedido até final da temporada pelo Inter de Milão vai, sabe o JN, voltar à esfera do anterior clube no final da época. Ao que apurámos, o jogador não convenceu até ao momento os responsáveis e até esteve com um pé para voltar a Itália, já em janeiro.

A cedência não contemplava qualquer opção de compra e os encarnados, sabe o JN, não estão interessados em realizar qualquer diligência nesse sentido. O futebolista realizou 26 jogos (1217 minutos), mas foi titular em apenas 11 encontros. E, de momento, é segunda opção atrás de Gilberto.