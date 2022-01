Valentino Rossi prossegue carreira nos automóveis com um Audi R8

R.P. Hoje às 15:33 Facebook

O piloto italiano Valentino Rossi, sete vezes Campeão do Mundo de MotoGP, vai prosseguir a carreira nos automóveis, participando com um Audi R8 LMS no GT World Challenge Europe (GTWCE), pela equipa belga da WRT.

O piloto, que foi nove vezes Campeão do Mundo de motociclismo (sete na categoria rainha), vai conduzir um carro que já tinha testado em dezembro de 2021 3 explicou que "todos sabem que sempre fui um grande fã de carros e que sempre quis fazer uma corrida em quatro rodas quando chegasse ao fim a minha carreira no MotoGP".

"Agora estou completamente disponível para me dedicar a um programa de automobilismo de alto nível e com a abordagem profissional certa. A WRT era aquilo que estava à procura e estou desejoso de começar com eles esta nova aventura no GTWCE", referiu "il dottore" ("o doutor", como ficou conhecido no motociclsmo).

Durante a sua carreira no motociclismo, Rossi participou em 414 corridas, venceu 115, foi 235 vezes ao pódio, e somou 65 pole positions. Abandonou as provas no final da época passada.