Valentino Rossi recebe distinção de "Lenda" no dia da despedida

Piloto italiano, de 42 anos, encerrou uma carreira em que somou 89 vitórias e 199 pódios na classe rainha. Organização do Mundial incluiu Rossi no "hall of fame" do MotoGP como forma de agradecimento.

Por muito que os recordes sejam igualados e os números superados, nunca mais existirá outro Valentino Rossi. Este domingo, aos 42 anos, o piloto italiano colocou um ponto final numa carreira em que somou 89 vitórias e 199 pódios na classe rainha, conquistando os títulos mundiais na principal categoria do motociclismo de velocidade entre 2001 e 2005 e em 2008 e 2009, depois dos triunfos em 125cc, em 1997, e 250cc, em 1999.

Dono de um carisma ímpar, e com comemorações nunca antes vistas, o "Doutor", como era conhecido, projetou o Mundial de motociclismo para um patamar nunca antes alcançado. Por isso, e em jeito de agradecimento, a organização do campeonato, após a gala que se seguiu ao Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 18.ª e última prova do Mundial, emitiu um comunicado onde anunciou Rossi como uma lenda. "Já uma lenda, Valentino Rossi (Yamaha) foi incluído no "hall of fame" do MotoGP e é agora, oficialmente, uma lenda do MotoGP".

Assim, Rossi juntou-se a uma lista onde estão Giacomo Agostini, Mick Doohan, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Daijiro Kato, Eddie Lawson, Anton Mang, Angel Nieto, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Carlo Ubbiali, Alex Crivillé, Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Kork Ballington, Dani Pedrosa, Stefan Dörflinger, Jorge "Aspar" Martinez e Nicky Hayden.

O sorriso de Rossi nunca será esquecido. Isso e as corridas incríveis que protagonizou. O italiano foi um verdadeiro "Peter Pan" do motociclismo. Recusou-se a envelhecer e, com isso, construiu um legado histórico. Vai deixar saudades. "Grazie Vale".



