Valladolid acredita que situação de Jovane estará resolvida "nas próximas horas"

O diretor desportivo do Valladolid, ​​​​​​​Fran Sánchez, manifestou-se hoje confiante na validação da inscrição do avançado Jovane Cabral, cedido pelo Sporting, na Liga espanhola de futebol, sendo que será a FIFA a confirmá-la.

Após a apresentação dos reforços Selim Amallah e Martin Hongla, Sánchez referiu que a FIFA confirmou que vai comunicar a decisão "antes do fim de semana", pelo que se espera que o caso fique resolvido no dia de hoje, já que "toda a documentação necessária foi preenchida e enviada dentro do horário estabelecido".

"O sistema FIFA TMS, às 23:00, informava que o mercado tinha fechado, quando ainda faltava uma hora, o que afetou mais clubes. Além disso, no nosso caso, quando a documentação foi enviada, também havia um problema informático, mas tudo foi feito no devido tempo", explicou o dirigente.

Fran Sánchez deseja que "tudo se resolva e que seja dada uma resposta positiva, para que o jogador possa deslocar-se a Valladolid".

"[O Jovane] continua em Portugal, a aguardar, inquieto com o que está a acontecer, mas estamos em contacto permanente com ele e com o seu clube, o Sporting", contou.

Fran Sánchez reforçou que a FIFA sabe que "existiram erros, que não tiveram nada que ver com o clube", pelo que os advogados estão "a trabalhar para mostrar que tudo foi feito corretamente".