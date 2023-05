Valladolid marca segundos antes do árbitro apitar para o intervalo

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 14:34 Facebook

Momento insólito gerou forte contestação ao árbitro da partida entre Valladolid e Sevilha.

O encontro entre Valladolid e Sevilha, disputado no passado domingo, foi palco de um momento insólito, que provocou um grande tumulto nos elementos da equipa da casa.

No final do período de descontos da primeira parte, quando ainda prevalecia o 0-0 no marcador, Sergio Escudero aproveitou a inércia da defesa do Sevilha e, de fora da área, disparou de pé esquerdo, com a bola a entrar dentro da baliza de Marko Dmitrović. No entanto, para profundo desagrado dos jogadores, membros da equipa técnica e adeptos da equipa da casa, o juiz da partida, Miguel Ángel Órtiz Arias, apitou para o final da primeira parte, ao mesmo tempo que Escudero rematava a bola, pelo que o golo não foi validado. Os protestos para com a decisão do árbitro foram imediatos, e intensos, levando mesmo Miguel Órtiz a mostrar o cartão vermelho a um dos elementos da equipa técnica do conjunto espanhol.

O Sevilha aproveitou o desequilíbrio emocional demonstrado pelo conjunto orientado por Paulo Pezzolano e, na segunda parte, os sevilhanos apontaram três golos, sem resposta da parte da equipa da casa, terminando a partida, assim, em 3-0, com o último tento a ser apontado por Jesús Corona, ex-F.C. Porto, que voltou à competição, depois de uma lesão que o afastou dos relvados por nove meses.

O Valladolid utilizou as redes sociais para demonstrar a indignação causada pela decisão do árbitro da partida. "Já vimos (o lance) vezes sem conta, e continuamos a não perceber", referiram os "pucelanos", em publicação partilhada no Twitter.

O antigo bicampeão do mundo pelo Brasil, atualmente presidente do clube, Ronaldo "Fenómeno" Nazário, também se socorreu das redes sociais, para partilhar o desagrado com o desfecho do encontro:

"É inadmissível, o que ocorreu na Zorrilla. Até agora, mantivemo-nos calados, tentámos reivindicar a nossa insatisfação perante os meios oficiais, reuniões e petições, para evitar fazer uma exposição pública. Mas agora chega! Isto é futebol profissional, e exigimos explicações. Erros desta dimensão podem alterar o desfecho de toda uma temporada. Mas que uma questão fique clara: vamos lutar contra TUDO e contra TODOS, porque somos o Real Valladolid. A nossa equipa, os nossos fãs, e a nossa cidade deram tudo o que tinham, e ninguém nos vai tirar isso", protestou o antigo avançado, em publicação no Twitter.

Com a derrota frente ao Sevilha, o Valladolid fica a apenas um ponto da linha de água, ocupando a 17.ª posição na La Liga, à 34ª jornada, com quatro jogos em falta para o final do campeonato, estando, assim, longe de ter a permanência garantida no principal escalão espanhol, uma época depois de ter atingido a promoção.