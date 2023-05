Valongo apura-se para a final da Liga dos Campeões de Hóquei em patins

JN/Agências Hoje às 20:31, atualizado às 20:37 Facebook

O Valongo apurou-se, este sábado, para a final da Liga dos Campeões de hóquei em patins pelo segundo ano seguido, ao vencer por 6-4 a Oliveirense, após prolongamento, nas meias-finais da prova, em Viana do Castelo.

Após o empate 4-4 com que terminou o tempo regulamentar, a formação portuense impôs-se no prolongamento, com dois golos de Diogo Abreu, e volta a marcar presença na decisão da competição, depois de ter perdido a edição da época passada para os italianos do Trissino.

Na final da Liga dos Campeões, cuja 'final a oito' decorre em Viana do Castelo, o Valongo vai defrontar no domingo o F. C. Porto, que hoje eliminou o FC Barcelona na outra meia-final.