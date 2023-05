Valongo bate Sporting e chega às meias-finais da Champions

O AD Valongo garantiu a presença nas meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins, após vencer o Sporting, por 3-2, no derradeiro encontro dos quartos de final da competição que está a decorrer em Viana do Castelo.

Depois de uma primeira parte sem golos, mas à qual não faltaram lances de perigo, o Valongo adiantou-se no marcador por Rafael Bessa, mas, quatro minutos depois, Gonzalo Romero empatou para os leões.

A equipa nortenha mostrou mais eficácia que o adversário e abriu uma vantagem de dois golos graças ao "bis" de Facundo Navarro. Ainda com algum tempo por disputar, o Sporting reentrou na discussão do apuramento num livre direto convertido por Gonzalo Romero. Os lisboetas arriscaram tudo até ao final, prescindiram do guarda-redes, mas o Valongo fez mesmo a festa do apuramento.

PUB

Portugal garante, assim, ter pelo menos uma equipa na final da Champions de hóquei em patins, já que o valongo defronta este sábado à tarde (18 horas) a Oliveirense, que eliminou o campeão europeu em título, o Trissino, no desempate por grandes penalidades (3-1), após o 5-5 registado no final do prolongamento.

No entanto, a decisão europeia até pode ser 100% lusa, já que no outro jogo da meia-final (este sábado, às 15 horas) o F. C. Porto mede forças com o Barcelona.