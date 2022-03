Valongo demolidor apaga chama ao dragão

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 23:06 Facebook

F. C. Porto perde, por 4-0, na visita ao pavilhão valonguense. Golos de Rafael Bessa, Facu Navarro, Facu Bridge e Diogo Barata.

Sem que nada o fizesse prever, o F. C. Porto deu um tropeção gigante na caminhada pelo título ao perder, ontem, por 4-0, na visita ao Valongo.

Na abertura da 22.ª jornada, os dragões não tiveram chama para os homens de Edo Bosch, que além de estarem mais inspirados ofensivamente, revelaram uma solidez defensiva impossível de ser quebrada pelo melhor ataque do campeonato.

Com esta derrota, o F. C. Porto mantém os mesmos 52 pontos, mas com mais um jogo que o Óquei de Barcelos, que caso vença pode igualar os azuis e brancos. Por sua vez, o Valongo, que regressou aos triunfos, subiu ao sexto lugar.