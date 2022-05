Valongo perde Liga Europeia de hóquei em patins para o Trissino

JN/Agências Hoje às 18:12 Facebook

O Trissino (Itália) conquistou, este domingo, e pela primeira vez, a Liga Europeia de hóquei em patins, ao derrotar, na final, o Valongo, em Torres Novas, no desempate por grandes penalidades.

Durante o tempo regulamentar, o Valongo esteve na dianteira por três vezes, mas desperdiçou muitas oportunidades, permitiu o empate e, no desempate por penáltis, o guarda-redes Stefano Zampoli fez a diferença, travando dois remates.

Recorde-se que a 57.ª edição da Liga Europeia de hóquei em patins fica na história pela inédita final entre Valongo e Trissino, consequência da ausência de 12 das principais equipas continentais, que recusaram disputar a prova em protesto contra o formato da competição.

Entre os ausentes estiveram Sporting, F. C. Porto, Oliveirense, Benfica e Óquei de Barcelos, para além do F. C. Barcelona, principal vencedor do troféu, com 22 vitórias.