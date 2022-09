Valongo reverte desvantagem e está na final da Taça Continental

Equipa lusa começou mal, mas deu a volta com uma exibição para recordar.

É certo que o troféu ainda não está guardado no museu, mas o mérito do Valongo ter conseguido uma reviravolta histórica num duelo tão importante como o da meia-final da Taça Continental, esse, ninguém o pode tirar.

Hoje, no Palazzeto dello Sport Antonio Armeni, em Itália, a equipa valonguense deu (uma vez mais!) provas de que o hóquei em patins em Portugal é de nível supremo e resgatou o triunfo frente aos espanhóis do Calafell (3-2), depois de estar a perder por dois golos de diferença.

PUB

No fundo, o arranque mostrou-se numa forma um pouco enganadora. Com o Valongo a assumir as despesas do encontro, acabou mesmo por ser o Calafell a fazer o gosto ao stick. Martí Casas abriu a contagem do marcador aos nove minutos e, dois minutos depois, num balde de água fria, bisou e deixou os valonguenses em sentido.

Estava mais do que na hora de arregaçar as mangas e mostrar a raça lusa e a resposta não tardou em chegar. Ainda dentro do minuto 11, Miguel Moura encheu o peito de ar e o braço de força e, com uma remate do meio da rua, reduziu a desvantagem (1-2).

Era o impulso de energia que o Valongo estava a precisar para reentrar no jogo e, ficou ainda mais claro que teve o efeito pretendido, quando um minuto depois, Diogo Abreu deixou tudo empatado (2-2).

O regresso do descanso não reservou espaço para alterações loucas no resultado, mas nem por isso faltaram motivos de interesse. Com Xano a brilhar entre os postes, o Valongo manteve a chama da esperança sempre acesa e acabou por chegar ao golo do triunfo, aos 19 minutos, por intermédio de Facundo Navarro.

Amanhã, na final (14 horas), terá pela frente o Trissino, que derrotou o Follonica, na outra meia-final, por 6-5.